Dan Petrescu, anunt despre revenirea imediata la CFR Cluj: "Nu am mai urmarit niciun meci, ca nu am avut unde"

Dan Petrescu s-a intors in tara dupa experienta sa din Coreea de Sud cu Jeonbuk Motors si a vorbit despre interesul venit din partea echipei CFR Cluj, alaturi de care a castigat patru titluri de campioana.Desi s-a zvonit ca ar avea o implicare si acum la CFR Cluj si a recunoscut ca a fost sunat de patronul Nelu Varga, Dan Petrescu sustine ca are nevoie de o scurta pauza si nu va reveni pe banca in perioada imediat urmatoare!"E bine cand ... citește toată știrea