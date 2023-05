In urma infrangerii suferite in fata lui Farul Constanta in ultima etapa a play-off-ului Superligii, scor 1-2, CFR Cluj a incheiat pe podium. Datorita acestui rezultat, clujenii vor juca barajul pentru calificarea in Conference League, dar este cel mai slab sezon pentru CFR Cluj din ultimii 5 ani.Postul de antrenor al lui Dan Petrescu este mai instabil ca niciodata, iar conform Fanatik.ro, Cristiano Bergodi este pregatit sa preia CFR Cluj in eventualitatea unei despartiri de actualul antrenor. ... citeste toata stirea