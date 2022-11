Dan Petrescu ataca virulent: Suntem cei mai criticati, dar suntem singurii din Europa. Celelalte echipe nici nu stiu unde sunt

CFR Cluj s-a calificat in 16-imile de finala ale Conference League, iar Dan Petrescu a erupt.Boateng a deschis scorul, iar Deac a ratat doua penalty-uri la rand, in minutele 33 si 35.Dan Petrescu s-a plans din nou ca echipa lui e criticata."Cred ca e cea mai importanta victorie a sezonului. Nu ma asteptam sa facem zece puncte cand a inceput grupa. Cand am vazut Sivasspor si Slavia, nu ma gandeam ca vom face zece puncte. Ma gandeam cu Ballkani sa facem mai multe puncte, dar cele sase cu ... citeste toata stirea