Dan Petrescu considera ca CFR Cluj este defavorizata: ,,Alte echipe primesc penalty-uri, noi nu"

CFR Cluj a castigat meciul impotriva celor de la FC Hermannstadt, intr-un meci din campionatul intern, jucat in Gruia. Scorul final a fost de 1-0, singurul gol fiind marcat de Louis Munteanu, care se afla intr-o forma excelenta in ultimele meciuri.Dan Petrescu considera ca echipa sa ar fi meritat doua lovituri de la 11 metri in meciul cu Hermannstadt, duel arbitrat de Bogdan Dumitrache. ,,Bursucul" a fost sanctionat si cu un cartonas galben in minutul 33.El a mai mentionat si ca rivalele la