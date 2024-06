Dan Petrescu continua transferurile la CFR Cluj: Doi jucatori importanti vor ajunge in Gruia

Patronul echipei de fotbal FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a confirmat ca doi jucatori ai echipei sale vor pleca sub forma de imprumut la formatia din Gruia. Este vorba despre Juan Bauza si William Baeten, care vor juca la CFR Cluj sezonul viitor."Mi-am dat acordul pentru ca Bauza si Baeten sa mearga la CFR Cluj. Vor fi imprumutati pentru un an. M-am inteles cu Nelu Varga si cu Dan Petrescu. Exista si alte clauze in contract, si de transfer ... citește toată știrea