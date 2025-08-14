Editeaza

Dan Petrescu crede in sansa CFR-ului de a intoarce scorul cu Braga. "Bursucul", mesaj ferm pentru toti fanii echipei din Gruia: "Avem sansa noastra"

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 14 August 2025, ora 11:48
8 citiri
CFR Cluj va intalni joi, 14 august 2025, pe Sporting Braga in mansa secunda a turului 3 preliminar Europa League, iar Dan Petrescu este convins ca echipa sa va reusi sa faca o minune.
Portughezii s-au impus pe Gruia cu 2-1, dar antrenorul echipei din Ardeal, Dan Petrescu, inca crede intr-o calificare miraculoasa.

"E al nu stiu catelea meci al meu in Europa. Suntem obisnuiti cu acest nivel. Intalnim un adversar de mare calitate. Stim ca ei vor pleca cu prima sansa. Au avantajul. Se stie ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Concertul HVNDS de la Untold, intrerupt de un fan care si-a lovit iubita. Artistii si-au iesit din minti: "Dai in femei? Esti prost la cap?"
Moment tensionat la concertul HVNDS de pe scena Alchemy de la Untold. Aici, in timp ce toata lumea ...
REVOLTATOR: O femeie a murit azi-dimineata la un semafor, pe o strada din Cluj-Napoca. Dupa 3 ore, trupul acesteia inca zace pe troturar! VIDEO EXCLUSIV
O scena tulburatoare s-a petrecut marti dimineata pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. O femeie ...
Trei cai au disparut din Cluj: Eroina intregii povesti este o politista care a impresionat toata comunitatea. Cum i-a uimit tanara pe localnici
Trei cai au disparut in Cluj. Au fost cautati cu drone si pe camerele de supraveghere. Caii au ...
ActualitateBusinessSportLife Show