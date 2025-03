Dan Petrescu, declaratii despre CFR Cluj la final de sezon regulat: "Uitasem sa antrenez, jucatorii erau prosti"

Dupa meciul de duminica, Dan Petrescu a vorbit despre performanta lui si a echipei sale de-a lungul acestui sezon. In ciuda faptului ca CFR Cluj a invins Gloria Buzau cu 6-0, antrenorul a fost critic fata de modul in care si-a facut treaba in urma cu cateva etape.Antrenorul a afirmat ca nu a reusit sa isi faca munca la nivelul pe care il voia: "Hai sa fim seriosi! Unde eram acum 2-3 luni si ce probleme erau pe aici? Uitasem sa antrenez, jucatorii erau prosti... nu mai conteaza ca acum am fost ... citește toată știrea