Dan Petrescu, dezamagit de atitudinea suporterilor romani: "Vin in Romania si ma injura toti. Nu stiu motivul, mi-am dat viata pentru tara!"

Dan Petrescu vine cu o reactie dura dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora tehnicianul CFR ar fi scandat injuraturi la adresa FCSB. Dupa ce au castigat titlul, fotbalistii si staff-ul echipei au fost inregistrati in momentul unui derapaj, un cantec de peluza imprumutat de la ultrasii lui Dinamo: "Cine tine cu Steaua (n.r. FCSB) / Sa-i f***m familia!".Petrescu neaga implicarea sa in aceasta situatie, dar are si un mesaj dur pentru toti cei care il critica. Antrenorul spune ca ... citeste toata stirea