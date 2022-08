Dan Petrescu este nemultumit si dupa ce a castigat cu 4-0

CFR Cluj a facut spectacol si a invins cu 4-0 pe FC Voluntari, dar Dan Petrescu este nemultumit."Ce e foarte ciudat e ca avem foarte multe goluri, ceea ce nu e bine, ca nu suntem pe primul loc in campionat. Avem 13 goluri, nu are nimeni in Romania. Nu am vrut sa primim goluri (n.r. in acest sezon).In seara asta a fost o victorie importanta, nu e usor sa jucam din 3 in 3 zile. Bine ca nu jucam duminica. Avem 16 meciuri in doua luni. Bine ca am avut ... citeste toata stirea