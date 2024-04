Dan Petrescu i-a trimis lui Varga lista cu jucatorii pe care ii vrea la echipa

Dan Petrescu (56 de ani) a semnat cu CFR Cluj si deja il pune pe Nelutu Varga la plata. Acesta vrea trei jucatori.Tehnicianul a avut o aventura in Coreea de Sud, la Jeonbuk, insa nu a rezistat foarte mult acolo.Petrescu se gandeste cum sa o readuca pe CFR Cluj in fruntea Ligii 1, iar tehnicianul are o lista de jucatori pe care ii vrea.Petrescu vrea trei jucatori: Mateo Susic, Yuri Matias si Adi Paun.Susic, 33 de ani, se afla in Cipru, la Apoel Nicosia, acolo unde evolueaza de doi ani. ... citește toată știrea