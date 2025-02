Dan Petrescu isi "tradeaza" echipa: "Greii" CFR Cluj s-au adunat la un loc sa-si sustina rivalii

Cei mai importanti oameni din echipa de management a CFR Cluj s-au adunat aseara la un loc ca sa isi sustina cei mai mari adverse pe care ii au in Superliga. Este vorba de Cristi Balaj, Dan Petrescu, Bogdan Mara, Marius Bilasco si Razvan Zamfir, care s-au intalnit sa vada impreuna meciul dintre FCSB si PAOK Salonic.Toti cinci au ales sa fie patrioti in acest si sa sustina FCSB, Cristi Balaj spunand ca "in seara asta suntem romani". Insa, dintre marii grei ai CFR Cluj, Dan Petrescu pare sa aiba ... citește toată știrea