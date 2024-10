Dan Petrescu l-a iertat pe Louis Munteanu. Ce mesaj i-a transmis "Bursucul" inaintea meciului cu Sepsi

Joi, la conferinta de presa premergatoare meciului cu Sepsi, Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, l-a laudat pe Louis Munteanu, precizand ca este un jucator care stie sa faca diferenta pe teren."L-am inteles, l-am lasat sa se linisteasca, iar dupa a venit la mine in birou. A venit sa isi ceara scuze, eu i-am zis: 'Ok, n-am nicio problema, vorbeste cu ceilalti'. Nu e prima data cand mi se intampla acest lucru de la un jucator tanar, care e de mare valoare. Noi avem mare nevoie de el in toate ... citește toată știrea