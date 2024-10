Dan Petrescu, nedumerit dupa ce CFR Cluj a obtinut in extremis un punct cu Sepsi: ,,Chiar nu mai inteleg fotbalul. Avem probleme mari de tot cu norocul"

CFR Cluj a reusit doar un rezultat de egalitate in meciul impotriva Sepsi Sfantu Gheorghe, la finalul unui meci nebun, in care s-au marcat 6 goluri, scor 3-3, intr-un meci disputat in a 14-a etapa din Liga 1. Echipa din Gruia a reusit sa egaleze in prelungiri prin Virgiliu Postolachi.Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a venit cu o prima reactie dupa meci. Vizibil derutat, "Bursucul" a spus ca nu mai intelege fotbalul si a ajuns la concluzia ca echipa sa are "probleme mari de tot cu norocul". ... citește toată știrea