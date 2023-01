Dan Petrescu, noul "rege" din fotbalul romanesc. CFR s-a impus fara drept de apel cu Farul si a urcat pe locul 1 in Superliga

CFR Cluj pare de neoprit in cursa pentru titlu. Formatia lui Dan Petrescu s-a impus categoric, scor 3-0, in deplasare, cu Farul Constanta, formatie care a condus clasamentul in cea mai mare parte a sezonului.Campioana a inceput precaut jocul, s-a inchis bine si n-a gresit. Trupa lui Hagi a incercat sa-si faca jocul sau obisnuit, cu o posesie prelungita, cu pase rapide, cu verticalizari, insa fotbalistii Farului s-au lovit de un zid. Doar Louis Munteanu a avut o ocazie in prima parte, dar a ... citeste toata stirea