Dan Petrescu, pregatit sa-si faca bagajele si sa plece de la CFR Cluj! Ce mesaj a avut pentru Nelutu Varga

Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj, a avut o intalnire fata in fata cu Nelu Varga, patronul echipei ardelene, in care a discutat despre viitorul lui pe banca echipei ardelene.Petrescu a ramas in Bucuresti dupa meciul celor de la CFR Cluj cu Slobozia, scor 1-1, disputat la Clinceni. In Capitala s-a intalnit cu Varga, actionarul clubului. Tehnicianul nu s-a intors cu echipa la Cluj, a ramas la Bucuresti pentru a participa la un curs la Scoala de Antrenori, dar si din cauza unor probleme ... citește toată știrea