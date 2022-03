Dan Petrescu primeste patru jucatori de perspectiva

CFR Cluj a legitimat patru tineri de perspectiva, din Ghana, Coasta de Fildes, Gambia si Panama.Fotbalistii vor merge la echipa a doua, iar apoi Dan Petrescu ii va evalua.Cei patru adusi la CFR Cluj:Yeboah Emmanuel, atacant in varsta de 19 ani din GhanaAdjani Abdoul Kader, mijlocas central in varsta de 18 ani din Coasta de FildesOrman Davis, fundas stanga in varsta de 19 ani din PanamaJah Mustapha, atacant in varsta de 18 ani din Gambia"Nu intamplator avem niste jucatori adusi despre ... citeste toata stirea