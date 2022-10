Dan Petrescu, ravasit inainte de meciul cu Slavia Praga. Rateaza ultimul drum al prietenului sau: "I-a fost foarte greu lui Dan"

Cristi Balaj, presedintele CFR Cluj, a recunoscut ca pierderea lui Ilie Florian, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Dan Petrescu, a lasat un gol imens in sufletului antrenorului. Inainte de partida cu Slavia Praga din Conference League, programata joi, ora 22:00, tehnicianul "este in continuare ravasit".Cristi Balaj este sigur ca Ilie Florian, cunoscut sub pseudonimul "Pisica", se va uita din ceruri, astazi, la meciul dintre CFR Cluj si Slavia Praga, din etapa a 4-a de Conference League ... citeste toata stirea