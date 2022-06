Dan Petrescu repros la patronii de restaurante din Cluj: O data nu am avut o masa gratis!

Dan Petrescu a fost invitat la o emisiune online si a povestit cat de apreciat este afara, iar in Romania lumea nu il respecta.Dan Petrescu: In Romania, niciodata nu am primit o masa gratis"Romanii nu stiu sa aprecieze, te baga in seama abia dupa ce mori. Am fost cu actuala sotie la Londra, am participat la un turneu cu Chelsea old boys. A vazut ca ma stie toata lumea. Un homeless si-a dat haina jos si m-a luat in brate: *SuperDan, nu se poate asa ceva!*. Mie, unuia, mi s-a facut pielea de ... citeste toata stirea