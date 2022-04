Dan Petrescu s-a plans de arbitraj si dupa meciul caritabil cu Dinamo Kiev. "Cred ca am avut 2-3 penalty-uri. OK, e meci amical, dar daca e penalty, ma baiatule, da, ma"

Antrenorul CFR-ului a contestat maniera de arbitraj la meciul amical cu Dinamo Kiev. Desi partida a avut un caracter pur umanitar si a vizat strangerea de fonduri pentru refugiatii ucraineni, antrenorul clujenilor a fost nemultumit de modul in care centralul Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, a condus meciul."Cred ca meritam victoria, dar Dinamo Kiev e o echipa foarte buna, si astazi a jucat foarte bine, dar per total nu stiu daca au avut vreun sut pe poarta. Cred ca am avut si 2-3 ... citeste toata stirea