Dan Petrescu si-a criticat dur jucatorii dupa infrangerea cu UTA Arad. Fanii i-au cerut demisia: ,,In niciun caz nu ma gandesc la asa ceva"

CFR Cluj a pierdut meciul din Gruia, impotriva celor de la UTA Arad, cu scorul de 1-3. In timpul meciului, fanii i-au cerut demisia antrenorului Dan Petrescu.Dupa meci, acesta a explicat ca greselile individuale si apararea au facut diferenta in meciul impotriva ,,Batranei Doamne". Mai mult decat atat, ,,Bursucul" a transmis ca nici nu se gandeste sa plece de la echipa.,,E o perioada in care nu vrea sa iasa nimic. Nu putem sa spunem ca nu jucam fotbal si ca nu avem ocazii. Iar am dat 25 de ... citește toată știrea