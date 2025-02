Dan Petrescu si-a felicitat jucatorii dupa victoria de la Arad: ,,Nu cred ca a venit vreo echipa sa faca ce a facut CFR Cluj"

CFR Cluj a ajuns pe primul loc dupa victoria cu 4-1 in fata celor de la UTA Arad. Succesul a venit dupa ce Louis Munteanu a reusit sa inscrie de doua ori, Simao Rocha a punctat in prelungiri, iar Florent Poulolo si-a inscris in proprie poarta.Petrescu a evidentiat progresul echipei, subliniind ca succesul depinde mai mult de atitudine si concentrare decat de talent. A transmis ca, desi echipa se afla pe o traiectorie pozitiva, inca nu a realizat nimic concret si trebuie sa ramana concentrata ... citește toată știrea