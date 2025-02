Dan Petrescu, suparat dupa egalul facut de CFR Cluj: "Ne-am bucurat ca idiotii"

Dupa ce CFR Cluj a reusit sa vina acasa cu un singur punct in urma confruntarii cu Politehnica Iasi, antrenorul Dan Petrescu a iesit public si a criticat atat deciziile arbitrajului, cat si de modul in care echipa sa a jucat. Partida s-a incheiat cu un egal intre cele doua echipe, dupa ce clubului din Gruia i-a fost anulat cel de al doilea gol.Antrenorul CFR Cluj nu a fost de acord cu decizia luata de arbitrii, care s-au folosit de VAR pentru a anula golul dat de Nkololo in prelungirile primei ... citește toată știrea