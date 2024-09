Daniel Birligea a marcat primul gol pentru FCSB in Europa League: ,,Cred ca cativa colegi de la CFR Cluj s-au uitat si tineau cu mine"

Fostul atacant de la CFR Cluj, Daniel Birligea, a reusit sa deschida scorul pe Arena Nationala, pentru FCSB, in primul meci in Europa League.Dupa ce a debutat pentru "ros-albastri" in campionat in remiza cu Petrolul, scor 1-1, atacantul a bifat si prima aparitie in Europa League, in meciul contra RFS, scor 4-1.Acesta a reusit sa isi treaca numele pe tabela de marcaj, dupa ce a deschis scorul pe Arena Nationala in minutul 8, sub privirile a peste 30.000 de spectatori.Intrebat daca se ... citește toată știrea