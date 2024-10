Daniel Birligea, fostul atacant de la CFR Cluj, anunt despre o posibila despartire de FCSB: "Sunt convins ca voi pleca"

Daniel Birligea, fostul jucator de la CFR Cluj, a vorbit despre o posibila plecare de la actuala sa echipa, FCSB.Fotbalistul a declarat intr-un interviu pentru jurnalistii polonezi ca e increzator ca va prinde un transfer in strainatate de la FCSB.De asemenea, Birligea a spus clar ca va ramane la echipa finantatorului Gigi Becali cat timp va fi nevoie."Vreau sa dovedesc ca pot fi chiar mai bun decat am fost pana acum. Voi ramane aici cat timp am nevoie pentru a demonstra ca pot mai mult. ... citește toată știrea