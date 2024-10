Daniel Birligea, fostul atacant de la CFR Cluj, inscrie pe banda rulanta la FCSB. Despre neconvocarea la nationala: ,,Nu e treaba mea

Daniel Birligea a reusit sa marcheze un nou gol in tricoul celor de la FCSB, impotriva Gloriei Buzau, in etapa a 12-a din SuperLiga Romaniei. Atacantul a reusit sa deschida scorul si in victoria cu 1-0 in Europa League, in fata celor de la PAOK.In meciul din Superliga, golurile victoriei au fost marcate de Octavian Popescu, care a inscris de doua ori, si Daniel Birligea, in timp ce echipa oaspete a avut reusite prin Alexandru Jipa si Mike Cestor.Intrebat despre o eventuala ... citește toată știrea