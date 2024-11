Daniel Birligea, fostul jucator de la CFR Cluj, a intrat in istorie dupa golul marcat in Romania - Cipru: ,,A fost continuarea visului de cand esti mic"

Daniel Birligea a avut nevoie de doar cateva zeci de secunde pentru a deschide scorul pe Arena Nationala, in meciul dintre Romania si Cipru, in utlima etapa din Liga Natiunilor.Atacantul de la FCSB, transferat de la CFR Cluj, a intrat direct in istorie, golul fiind marcat chiar la prima atingere de balon.Gratie reusitei din meciul cu Cipru, Daniel Birligea a marcat cel mai rapid gol al nationalei Romaniei din ultimii 20 de ani, de la reusita lui Florin Cernat din meciul disputat pe 8 ... citește toată știrea