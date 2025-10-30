Editeaza

Daniel Pancu a semnat cu CFR Cluj! Echipa din Gruia are antrenor: "Ii uram, pe aceasta cale, mult succes, cat mai multe reusite"

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:49
5 citiri
CFR Cluj a anuntat oficial numirea lui Daniel Pancu in functia de antrenor principal al echipei. Fostul international roman se alatura "feroviarilor" dupa o perioada in care a pregatit selectionatele de tineret ale Romaniei.
"Bun venit in familia CFR, Daniel Pancu! Suntem bucurosi sa va anuntam ca fostul international este noul nostru antrenor", au transmis reprezentantii clubului.

In ultimii doi ani, Pancu a fost selectionerul ...citește toată știrea

