Darren Cahill o apara pe Simona Halep: "Nu exista absolut nici macar o sansa ca ea sa fi luat cu buna stiinta vreo substanta!"

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, si-a exprimat suportul pentru fostul lider WTA, prin intermediul unei retele de socializare.Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a anuntat duminica ca este sigur ca Simona nu a luat cu buna stiinta o substanta interzisa."Chiar daca nu mai lucrez cu Simona, as vrea sa vorbesc despre persoana pe care o cunosc si despre sportivul alaturi de care am lucrat timp de sase ani. In primul si cel mai important rand: nu exista absolut nici ... citeste toata stirea