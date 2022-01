Dat afara de U Cluj, a semnat cu o contracandidata la promovare

Plecat de la Universitatea Cluj, Andrei Blejdea va continua in Liga 2. Atacantul de 25 de ani a ajuns la un acord cu FC Hermannstadt.Blejdea a parasit prematur Universitatea Cluj dupa 16 meciuri si doar doua goluri marcate.Atacantul spera ca acum sa dea un randament mai bun si sa puna umarul la promovarea sibienilor in Liga 1."Andrei Blejdea este primul fotbalist transferat de FCH in pauza competitionala a sezonului 2021-2022/ Liga 2. Acesta a semnat cu noi din postura de jucator liber de ... citeste toata stirea