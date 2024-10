David Popovici a strans suma necesara pentru a construi o casa mai multor copii cu dizabilitati: ,,Va multumesc pentru generozitate"

David Popovici a anuntat pe o retea de socializare ca a fost depasita suma pe care si-a propus sa o adune pentru a construi o casa celor 11 copii cu dizabilitati."Va multumesc pentru generozitate, cu adevarat sunteti multi alaturi de mine si de copii! Chiar daca am depasit suma pe care mi-am propus sa o strang, fiecare donatie in plus mai pune o caramida la casa lor, iar in tragerea la sorti pentru echipamentul meu de premiere vor intra toate donatiile facute pana la finalul zilei de 9 ... citește toată știrea