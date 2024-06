David Popovici este pregatit sa obtina aurul la Campionatul European de inot de la Belgrad. Finala la proba de 100 m va avea loc astazi

David Popovici spera la medalii la Campionatul European de inot de la Belgrad. Sportivul roman spera chiar astazi sa castige prima medalie, la proba sa favorita, 100 m liber.Acesta a reusit sa se califice cu cel mai bun timp in finala care va avea loc astazi, de la ora 19:52. A reusit sa scoata 47 sec 82/100Un alt inotator roman, a reusit sa ajunga pana in semifinale. Este vorba despre Patrick Dinu, care insa nu a reusit sa se califice si in finala.Programul lui David Popovici la CE100 m ... citește toată știrea