David Popovici nu are rival! Romanul castiga aurul in finala la 200 m liber la Campionatele Europene

Un lucru este cert, David Popovici nu are rival in toata Europa! Tanarul in varsta de 19 ani a castigat aurul in finala la 200 m liber la Campionatele Europene.Tanarul inotator roman, David Popovici, a demonstrat, inca o data, ca nu are rival in toata Europa, reusind sa castige medalia de aur si in proba de 200 de metri liber, scriind din nou istorie pentru Romania.David Popovici si-a "spulberat" adversarii dupa ce a incheiat proba cu timpul de 1:43,13, in timp ce al doilea clasat, ... citește toată știrea