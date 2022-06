David Popovici primeste un milion de lei de la Guvern. Un deputat toaca DEGEABA jumatate din acesti bani in fiecare an

David Popovici va primi suma de un milion de lei din fondul de rezerva al Guvernului."Astazi in cadrul sedintei de guvern am luat decizia de a recunoaste performanta sportivului nostru David Popovici si in felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanta exceptionala, sa avem o recunoastere pe masura si am hotarat sa ii fie alocata din Fondul de rezerva al Guvernului o suma de un milion de lei", a declarat Nicolae Ciuca dupa sedinta de guvern, conform Agerpres.Initial, Popovici ar ... citeste toata stirea