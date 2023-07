David Popovici s-a calificat luni, 24 iulie, in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka, cu cel mai bun timp al semifinalelor: 1:44.70.Sportivul a luat startul celei de-a doua semifinale de pe culuarul 5, fiind urmat in clasament de americanul Luke Hobson care a obtinut timpul de 1:44.87 si de sud-coreeanul Hojoon Lee care 1:45.93, transmite DigiSport.Popovici, detinatorul titlului mondial in aceasta ... citeste toata stirea