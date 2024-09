David Popovici va investi in Romania dupa ce se va retrage din activitate: ,,Nu avem un centru si un program real, pentru cei cu adictii grele"

Incurajarea celor mici pentru a face cat mai mult sport si tratarea dependentelor, precum droguri, alcool si jocuri de noroc, sunt doar cateva dintre problemele la care David Popovici spera sa le gaseasca rezolvare, macar partial.El doreste sa incurajeze cat mai multi copii sa practice un sport, in special inot, dar si sa-i ajute pe cei loviti de un flagel care se intinde tot mai mult in Romania: drogurile, alcoolul si jocurile de noroc. "Sunt doua businessuri pe care as vrea sa le fac dupa ce ... citește toată știrea