Dan Petrescu a erupt dupa ce echipa lui a pierdut meciul cu Farul si va juca un baraj pentru a putea spera la un loc in Conference League.Clujenii aveau nevoie de victorie pentru a termina pe locul 3 al clasamentului pentru a ajunge direct in Europa.CFR Cluj a deschis inscris prin Claudiu Petrila, in minutul 16, dar Louis Munteanu a egalat pentru campioana in minutul 42. In minutul 45, Farul a primit un penalty ratat de Louis Munteanu.Dupa ce arbitrul de centru Marcel Birsan a fluierat ... citeste toata stirea