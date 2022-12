De ce a fost insotit Nelutu Varga de liderii galeriei Rapidului, la meciul FCSB -CFR Cluj? Ce mesaj au transmis - FOTO

Patronul CFR Cluj, Nelutu Varga, a fost flancat la meciul FCSB -CFR Cluj, de joi seara, de liderii echipei Rapid Bucuresti, rivala in campionat.Nelutu Varga a fost flancat de Liviu Ungureanu, zis "Bocciu", si de Gigi Corsicanu, cei doi lideri ai galeriei Rapidului, echipa cu care clujenii nu sunt in termeni buni, cel putin intre patroni.Cei trei au fost surprinsi la tribuna oficiala, socand audienta si au purtat noroc clujenilor. CFR a invins pe FCSB si a ajuns la 44 de puncte in clasament, ... citeste toata stirea