De la promovare, "U" Cluj nu a mai cedat pe Cluj Arena in fata celor de la FCSB. Se anunta un meci de foc pentru "studenti"

Derby-ul Universitatea Cluj- FCSB, care se va disputa duminica, 10 noiembrie, se anunta a fi unul de foc.Fanii "sepcilor rosii" au luat cu asalt casele de bilete, iar cu doua zile inainte de meci mai sunt doar cateva mii de tichete valabile.Echipa lui Ioan Sabau a depasit toate asteptarile, fiind pe primul loc in Superliga. Pana in prezent, "U" Cluj ramane lider de necontestat, iar fanii se asteapta ca in meciul cu FCSB, jucatorii sa-si dea sufletul pe teren.Antrenorul "studentilor" a avut ... citește toată știrea