De la "U" Cluj, in SERIE A. Un international de juniori, aproape de Empoli. Detaliile transferului

Presa din Italia anunta ca Darius Falcusan, international de juniori aflat sub contract cu Universitatea Cluj, va semna cu Empoli, din Serie A.Jurnalistii italieni in descriu pe fundasul central drept "unul dintre jucatorii promitatori din nationala U17 a Romaniei".Tanarul stoper este o prezenta constanta la nationalele de juniori ale Romaniei, cel mai recent evoluand pentru reprezentativa U17 in calificarile pentru Campionatul European. Cel mai probabil, Falcusan va evolua in prima faza la ... citeste toata stirea