Debut de cosmar pentru Dragusin in Europa League. A vazut cartonasul rosu in minutul 8 - VIDEO

Radu Dragusin a fost titular in prima partida din Europa League pentru Tottenham, jucata pe teren propriu, impotriva Qarabag. Din pacate pentru fundasul roman, acesta a fost eliminat in minutul 8, din cauza unui fault dur.Fundasul central roman a fost eliminat dupa ce l-a faultat pe Juninho, aflat in pozitie iminenta de gol, si a fost eliminat direct.Radu Dragusin a fost pus in mare dificultate de o pasa data inapoi de Micky van de Ven. Aflat sub presiune, nu a reusit sa faca ... citește toată știrea