Debutul Simonei Halep la Cluj va fi sold out. Ar putea fi ultima data cand o vedem pe Simona jucand!

Interes maxim pentru primul meci al Simonei Halep la Cluj-Napoca. Cea mai iubita tenismena din Romania revine in fata fanilor clujeni si romani marti, 4 februarie la BT Arena in cadrul Transylvania Open.Este asteptata o atmosfera incendiara, deoarece indragita jucatoare nu a mai jucat in fata faanilor de cand i-a fost anulata nedreapta suspendare care i-a distrus cariera. De altfel, la ora scrierii acestui articol mai erau doar circa 15 bilete la BT Arena pentru marti.Simona a ajuns in ... citește toată știrea