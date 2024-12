Decizie finala! Dan Petrescu ramane pe banca celor de la CFR Cluj. Nelutu Varga: ,,Am in continuare incredere in el"

Inlocuirea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj a fost un subiect foarte dezbatut in ultimele zile. Acum ca jucatorii au intrat in pauza competitionala de iarna, patronul echipei Nelutu Varga a discutat cu ,,bursucul" si a luat o decizie.Astfel, in urma negocierilor, Dan Petrescu si-a asumat sa indeplineasca toate obiectivele de la echipa, iar Varga a anuntat ca tehnicianul va continua pe banca formatiei din Gruia."Am discutat si am hotarat ca va ramane Dan Petrescu. Am analizat mai bine situatia ... citește toată știrea