Deliric va face show in pauza meciului dintre U-BT Cluj-Napoca si Turk Telekom Ankara de pe BT Arena: ,,Clujul pare pe calea cea buna"

Fanii U BT Cluj-Napoca sunt asteptati la un show de zile mari, in pauza meciului cu Turk Telekom din Eurocup.Celebrul artist hip-hop Deliric va face spectacol la meciul organizat marti, 21 ianuarie, la BT Arena Cluj-Napoca. Partida la ora 19:00, meciul fiind disputat U-Banca Transilvania si echipa din Turcia Turk Telekom Ankara.Artistul s-a declarat incantat si de faptul ca lucrurile incep sa mearga mai bine in ceea ce priveste interesul fata de baschet in Romania.,,Marti merg la Cluj. O sa ... citește toată știrea