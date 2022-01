Denis Alibec, esec total! De ce atacantul a dezamagit si la CFR Cluj, desi Petrescu spera: "Cel mai fericit antrenor"

Denis Alibec nu mai are nicio sansa la CFR Cluj, dupa ce a iesit din gratiile lui Dan Petrescu iar acum este in cautare de o noua echipa.Atacantul este imprumutat de Kayseri la campioana Romaniei, astfel ca exista si sansa ca acesta sa ramana in lot pana la vara daca nu-si va gasi alta echipa care sa-l vrea si care sa-i achite si salariul.Denis Alibec, esec total! De ce atacantul a dezamagit si la CFR ClujDe cand a ajuns la gruparea din Gruia, Alibec nu numai ca nu a convins ca merita un loc ... citeste toata stirea