Deplasare grea pentru U-BT Cluj-Napoca in Franta pentru a doua etapa din EuroCup. JL Bourg a castigat ultimele patru meciuri directe

U-BT Cluj-Napoca urmeaza sa se deplaseze in Franta pentru confruntarea impotriva celor de la JL Bourg. ,,Studentii" au un inceput modest de sezon, dupa ce au pierdut atat in debutul din EuroCup, cat si debutul in Liga Nationala.Pe numele complet Jeunesse Laique de Bourg-en-Bresse, JL Bourg este una dintre cele mai importante formatii din Franta, clubul fiind fondat in 1910. Alb-rosii isi disputa jocurile de pe teren propriu la Ekinox, o arena cu o capacitate de 3.548 de locuri.Din 2016, JL ... citește toată știrea