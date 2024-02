Derapaj al lui Gigi Becali fata de o femeie arbitru: "Arbitrul a arbitrat bine, dar daca pui o femeie..."

Gigi Becali a avut un nou derapaj sexist in direct la TV, dupa ce Nana Antwi a fost eliminat in meciul Botosani si FCSB, dupa decizia VAR.Gigi Becali a atacat-o pe Cristina Trandafir, femeia care se afla in camera VAR."Arbitrul a arbitrat bine, dar daca pui o femeie... Vine o femeie si zice "Domnule, rosu!". Bai, esti nebun? Lasa, ba, femeile la femei si barbatii la barbati! Ati innebunit cu totul? O luam razna cu totii! Cum sa vina femeia peste barbat sa ia decizii? Asta e lupta la jocuri ... citește toată știrea