"Studentii" de la "U" Cluj testeaza gazonul de pe Stadionul Municipal din Sibiu, arena pe care se va disputa finala Cupei Romaniei in 24 mai, deoarece meciul pe care il vor disputa azi, 19 mai, impotriva celor de la FC Hermannstadt nu mai are nicio miza pentru cele doua echipe.FC Hermannstadt, asemenea echipei clujene, nu are dreptul de a participa in cupele europene, astfel ca cele doua pozitii ce duc in play-off-ul pentru un loc in calificarile Conference League nu ii intereseaza. Sibienii ... citeste toata stirea