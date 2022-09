Derby de foc in Cupa Romaniei! "U" debuteaza pe teren propriu cu CFR Cluj

Rivalele de o viata, CFR Cluj si U Cluj, au cazut in grupa C a Cupei Romaniei.Vineri au avut loc tragerile la sorti a grupelor Cupei Romaniei.Grupele Cupei Romaniei:Grupa A: Sepsi, FC Voluntari, U Craiova 1948, Petrolul Ploiesti, Dinamo, Unirea SloboziaGrupa B: FCSB, FC Botosani, Mioveni, UTA Arad, Otelul Galati, Gloria BuzauGrupa C: CFR Cluj, Farul Constanta, Rapid, U Cluj, Dumbravita, AlexandriaGrupa D: Universitatea Craiova, FC Arges, Chindia, Hermannstadt, Ocna Mures, Minaur Baia ... citeste toata stirea