Derby in play-out! "U" Cluj - Petrolul Ploiesti se joaca azi pe Cluj Arena

"U" Cluj si Petrolul Ploiesti se vor intalni, sambata, de la ora 21:30 pe Cluj Arena unde vor disputa a patra partida din play-out. Gruparea lui Sabau trebuie sa obtina o victorie pentru a avea sansa sa revina pe primul loc din play-out la finalul etapei.Amintim ca FC Universitatea Cluj este neinvinsa de zece etape si are un singur gol primit in ultimele noua partide. In timp ce Petrolul vine dupa un esec drastic pe teren propriu impotriva FC Voluntari in care au fost surclasati cu 0-4.