Derby-ul Clujului in Cupa Romaniei! Meciuri tari in noul format propus din acest an

S-au tras la sorti grupele Cupei Romaniei. Prima runda va avea loc incepand cu data de 19 octombrie. Cele 24 de echipe au fost impartite in 3 urne valorice, fiind repartizate in 4 grupe a cate 6 echipe. Toate echipele vor juca un meci cu o echipa din urna 1, un meci cu o echipa din urna 2 si un meci cu o echipa din urna 3. Primele doua clasate din fiecare grupa se califica in "sferturi".Grupa A: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, FC Voluntari, "FC U" Craiova, Petrolul, Dinamo, Unirea ... citeste toata stirea